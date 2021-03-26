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Экс-наставник молодёжной сборной России: нашей команде вполне по силам выйти в финал Евро

Экс-наставник молодёжной сборной России: нашей команде вполне по силам выйти в финал Евро
Футбол / Сборная России 0
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов оценил перспективы национальной команды U21 на Евро-2021.

«После победы над исландцами нашей молодёжной сборной предстоит встреча с совсем другим соперником — сборной Франции. Это одни из главных претендентов на победу в турнире.

Будет сложно, но у нас очень хорошая команда в плане подбора футболистов. Ребята показали, что могут талантливо и неординарно играть в атаке.

Не стоит далеко загадывать, надо сначала выйти из группы, а в плей-офф как пойдёт. Но уже сейчас можно смело сказать, что нашей молодёжи вполне по силам выйти в финал.

Чалов потихоньку воскресает — забил гол и отдал три голевые передачи. Галактионов хорошо подобрал ему роль на поле. Что касается основой сборной, ему бы сначала в основу ЦСКА попасть и там доказать, что он готов перейти на уровень постарше. Фёдору нужно засучить рукава, стиснуть зубы и начинать забивать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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