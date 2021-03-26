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Германия уверенно обыграла Исландию благодаря двум быстрым голам

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
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Германия уверенно обыграла Исландию благодаря двум быстрым голам
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В первом матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная Германии принимала национальную команду Исландии. Встреча проходила на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия) и завершилась со счётом 3:0.

Судьба матча была решена уже в самом начале игры. На 2-й минуте счёт в матче открыл Леон Горецка, а на 7-й минут Кай Хаверц удвоил преимущество немцев на табло. Сборная Германии продолжила доминировать и играть первым номером. На 56-й минуте перевес хозяев материализовал в третий гол полузащитник Илкай Гюндоган. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Германии.

В следующем матче отбора на ЧМ-2022 немцам предстоит сыграть со сборной Румынии, а Исландия отправится в гости к национальной команде Армении.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 1-й тур
25 марта 2021, четверг. 22:45 МСК
Германия
Окончен
3 : 0
Исландия
1:0 Горецка – 2'   2:0 Хаверц – 7'   3:0 Гюндоган – 56'
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