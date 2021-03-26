Германия уверенно обыграла Исландию благодаря двум быстрым голам

В первом матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная Германии принимала национальную команду Исландии. Встреча проходила на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия) и завершилась со счётом 3:0.

Судьба матча была решена уже в самом начале игры. На 2-й минуте счёт в матче открыл Леон Горецка, а на 7-й минут Кай Хаверц удвоил преимущество немцев на табло. Сборная Германии продолжила доминировать и играть первым номером. На 56-й минуте перевес хозяев материализовал в третий гол полузащитник Илкай Гюндоган. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Германии.

В следующем матче отбора на ЧМ-2022 немцам предстоит сыграть со сборной Румынии, а Исландия отправится в гости к национальной команде Армении.