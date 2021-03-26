Манчини повторил достижение Липпи и Беарзота в сборной Италии

Вчера, 25 марта, в матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Италии принимала национальную команду Северной Ирландии. Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», Роберто Манчини, возглавляющий сборную Италии, стал лишь третьим главным тренером в истории этой национальной команды, которому удалось не проиграть ни в одной из первых 15 домашних матчей с момента назначения. Ранее это достижение покорялось лишь двум специалистам – Энцо Беарзоту, который приводил сборную к победе на чемпионате мира 1982 года, и Марчелло Липпи, с которым итальянцы взяли ЧМ-2006.



Напомним, что сборные Италии и Северной Ирландии выступают в группе C отборочного турнира ЧМ-2022. Помимо них в группе C играют Швейцария, Литва и Болгария. В другом матче швейцарцы обыграли болгаров со счётом 3:1.

Сборная Италии обыграла Северную Ирландию в первом туре отбора на ЧМ-2022