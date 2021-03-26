В «Барселоне» определились с футболистами, которые покинут клуб летом
Руководство «Барселоны» определилось с футболистами, которые могут покинуть клуб летом.
Как сообщает El Chiringuito TV, в списке оказалось восемь игроков: вратарь Нето, защитники Хуан Фирпо, Самуэль Юмтити, полузащитники Миралем Пьянич, Рикард Пуч, Карлес Аленья, Филипп Коутиньо и нападающий Антуан Гризманн.
В нынешнем сезоне Примеры «Барселона» после 28 матчей набрала 62 очка и занимает второе место, отставая от мадридского «Атлетико» на четыре очка.
Ранее стало известно, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман продолжит работать в каталонском клубе в следующем сезоне.
Также сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум покинет клуб в конце сезона и летом присоединится к «Барселоне».
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