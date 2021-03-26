«Милан» обсуждает с Кессье новый контракт и значительное увеличение зарплаты

Полузащитник «Милана» Франк Кессье продолжает вести переговоры о новом контракте со значительным увеличением зарплаты. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, агент игрока встретился с техническим директором клуба Паоло Мальдини и спортивным директором Фредериком Массарой.

По информации источника, руководство итальянского клуба улучшило предложение полузащитнику, однако по-прежнему не готово удовлетворить его запросы – в частности, существенное увеличение зарплаты. Однако, как отмечает журналист Антонио Витьелло, участники переговоров «оптимистично» настроены по поводу их итога.

Контракт Кессье с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне он забил девять голов за 27 игр в Серии А.