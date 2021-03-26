Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хохлов: может быть, кто-то и ожидал, что игра с Мальтой будет простая, но я точно нет

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Хохлов: может быть, кто-то и ожидал, что игра с Мальтой будет простая, но я точно нет
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил игру сборной России в матче против Мальты в отборе ЧМ-2022.

«В принципе, ещё до игры ожидал, что она будет непростая, потому что с такими командами не всегда получаются лёгкие игры. Тем более, Мальта в последнее время, хоть и мало что выигрывает, показывает довольно неплохой футбол. Так и получилось.

Отрезок матча мне не совсем понравился, когда чуть-чуть потеряли инициативу. А так, в принципе, я считаю, что неплохо сыграли с учётом того, что Мальта играла от обороны. По себе знаю, очень тяжело такую оборону вскрывать. Иногда обороняются не умением, а количеством, и находить моменты для реализации достаточно сложно. Может быть, кто-то и ожидал, что игра будет простая, но я точно нет. В составе сборной могу выделить Головина», – цитирует Хохлова Rusfootball.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021