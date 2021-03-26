Хохлов: может быть, кто-то и ожидал, что игра с Мальтой будет простая, но я точно нет

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил игру сборной России в матче против Мальты в отборе ЧМ-2022.
«В принципе, ещё до игры ожидал, что она будет непростая, потому что с такими командами не всегда получаются лёгкие игры. Тем более, Мальта в последнее время, хоть и мало что выигрывает, показывает довольно неплохой футбол. Так и получилось.
Отрезок матча мне не совсем понравился, когда чуть-чуть потеряли инициативу. А так, в принципе, я считаю, что неплохо сыграли с учётом того, что Мальта играла от обороны. По себе знаю, очень тяжело такую оборону вскрывать. Иногда обороняются не умением, а количеством, и находить моменты для реализации достаточно сложно. Может быть, кто-то и ожидал, что игра будет простая, но я точно нет. В составе сборной могу выделить Головина», – цитирует Хохлова Rusfootball.
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