Крупная победа молодёжки на Евро и лидерство фигуристов на ЧМ. Главное к утру

Молодёжная сборная России разгромила Исландию на Евро-2021, а российский фигуристы Мишина и Галлямов одержали победу на ЧМ-2021 в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Молодёжная сборная России разгромила Исландию на Евро-2021. У Чалова — гол и три ассиста.
2. Мишина и Галлямов одержали победу на ЧМ-2021 в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар.
3. Голы Кузнецова, Орлова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси».
4. ЦСКА крупно обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге.
5. Рублёв и Хачанов вышли во второй круг парного разряда турнира в Майами.
6. Испания сенсационно потеряла очки в матче отбора ЧМ-2022 с Грецией.
7. «Нижний Новгород» разгромил АЕК в Лиге чемпионов, Воронцевич оформил дабл-дабл.
8. «Миннесота» обыграла «Сент-Луис», шайба на счету Капризова.
9. Россиянка Александрова и украинка Свитолина встретятся в третьем круге турнира в Майами.
10. Германия уверенно обыграла Исландию благодаря двум быстрым голам.
11. «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в 1/4 финала Еврокубка, победителя серии выявит 3-й матч.
12. 41 сейв Шестёркина и дубль Бучневича позволили «Рейнджерс» вновь разгромить «Флайерз».
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