Крупная победа молодёжки на Евро и лидерство фигуристов на ЧМ. Главное к утру

Молодёжная сборная России разгромила Исландию на Евро-2021, а российский фигуристы Мишина и Галлямов одержали победу на ЧМ-2021 в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Молодёжная сборная России разгромила Исландию на Евро-2021. У Чалова — гол и три ассиста.

2. Мишина и Галлямов одержали победу на ЧМ-2021 в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар.

3. Голы Кузнецова, Орлова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси».

4. ЦСКА крупно обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге.

5. Рублёв и Хачанов вышли во второй круг парного разряда турнира в Майами.

6. Испания сенсационно потеряла очки в матче отбора ЧМ-2022 с Грецией.

7. «Нижний Новгород» разгромил АЕК в Лиге чемпионов, Воронцевич оформил дабл-дабл.

8. «Миннесота» обыграла «Сент-Луис», шайба на счету Капризова.

9. Россиянка Александрова и украинка Свитолина встретятся в третьем круге турнира в Майами.

10. Германия уверенно обыграла Исландию благодаря двум быстрым голам.

11. «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в 1/4 финала Еврокубка, победителя серии выявит 3-й матч.

12. 41 сейв Шестёркина и дубль Бучневича позволили «Рейнджерс» вновь разгромить «Флайерз».