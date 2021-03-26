«Боруссия» Д лишилась Загаду до конца сезона. Защитник вновь перенёс операцию на колене
Защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду не поможет команде в ближайшие недели.
Как сообщает пресс-служба клуба, обследование показало, что 21-летнему футболисту, получившему травму на тренировке, вновь требуется операция на колене. Хирургическое вмешательство уже состоялось и прошло успешно. Дан-Аксель точно не вернётся в строй до конца этого сезона.
Загаду защищает цвета «Боруссии» с 2017 года, а до этого выступал за резервную команду «Пари Сен-Жермен», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне француз провёл 9 матчей в немецкой Бундеслиге (3 — в основе).
«Боруссия», набрав 43 очка в 26 турах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, на 4 очка отставая от зоны Лиги чемпионов.
Заммер: для «Боруссии» было бы ощутимей потерять Хуммельса, нежели Холанда
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