Матч отбора к ЧМ-2022 Албания – Англия состоится, если хозяева обеспечат безопасность

Матч 2-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Албания – Англия может быть отменён.
«Сегодня в Федерацию футбола Албании пришло письмо из управления полиции Тираны, в котором говорится, что местные правоохранительные структуры не гарантируют обеспечение мер безопасности до, во время и после матча Албания — Англия, который пройдёт 28 марта 2021 года. Федерация футбола Албании требует срочного ответа задействованных структур. Отмена матча имела бы катастрофические последствия для имиджа страны, национальной сборной и для албанского футбола в целом», — говорится в официальном пресс-релизе, который появился на сайте Федерации футбола Албании.
В матче 1-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Англии разгромила сборную Сан-Марино. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 5:0. В ещё одном матче группы I сборная Албании на выезде обыграла сборную Андорры со счётом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил защитник Эрмир Леньяни («Грассхоппер»).
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