Отец Адуева: к Амиру был интерес со стороны «Зенита», «Спартака» и ЦСКА

Адам Адуев, отец полузащитника «Ахмата» Амира Адуева, сообщил об интересе к сыну со стороны коллективов Российской Премьер-Лиги.
«Первое конкретное предложение было из «Ахмата». К нам приезжал Руслан Газзаев, официально пригласил. Это было еще в 2017 году, то есть они давно вели Амира.
Потом звонили многие агенты из России. Говорили, что есть интерес «Зенита», «Спартака», ЦСКА, затем уже была заинтересованность «Урала» и других. Мы решили, что не будем совершать переход, посмотрим, как пойдут дела в «Монпелье». Амир играл товарищеские матчи за основу, ездил в США на предсезонный турнир, играл против «Вильярреала», но в официальных встречах его так и не выпустили. Был хороший шанс в матче с «Марселем», он уже готовился, но арбитр дал финальный свисток. Обидно. Он был без игровой практики, нам это надоело, понимали, что нужно играть для роста», — цитирует Адуева «Матч ТВ».
- 26 марта 2021
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