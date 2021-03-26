Рио Фердинанд обратился к болельщикам «Ньюкасла»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд обратился к болельщикам «Ньюкасла», которые недовольны владельцем клуба Майком Эшли.
«Это его клуб, и он делает то, что хочет, то, что считает правильным. Нравится вам это или нет, но именно он вкладывает деньги и делает то, что, по его мнению, идёт клубу на пользу. Многие болельщики „Ньюкасла“ ненавидят его или же просто не любят, но тогда сами соберите деньги и купите клуб», — приводит слова Фердинанда Daily Star со ссылкой на канал Rio Ferdinand Presents FIVE.
«Ньюкасл» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в двух очках от зоны вылета. Последнюю победу в матче АПЛ подопечные Стива Брюса одержали 6 февраля.
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