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Врач сборной России: по возможности привиться надо. Большинство футболистов давно готовы

Врач сборной России: по возможности привиться надо. Большинство футболистов давно готовы
Футбол / Сборная России 0
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Главный врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о вакцинации от коронавируса.

«Самый часто задаваемый вопрос от игроков о вакцинации? Ответ очевиден: «Прививаться или нет?» Большинство футболистов давно готовы привиться, но у кого-то сохраняется высокий титр антител — им нет необходимости проходить данную процедуру. Плюс кто-то уже привился. Да и напряжённый график тренировок, игр с частыми разъездами и редкими паузами для отдыха делает проведение вакцинации весьма непростой вещью даже при наличии такого желания у спортсмена.

Я вместе с главным тренером, а также рядом членов сборной России привился в плановом порядке. Никаких осложнений у меня не было. Я твёрдо убеждён, что при наличии возможности привиться надо — это не только значительно снизит риск возможного инфицирования, но и позволит максимально быстро вернуться к обычной жизни всем жителям нашей страны. В том числе за счёт формирования коллективного иммунитета», — приводятся слова Безуглова на сайте телеканала «Матч».

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