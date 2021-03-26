Тикнизян: матч с Францией – проверка на прочность. Россия покажет своё истинное лицо

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Наир Тикнизян прокомментировал победу в матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 с Исландией (4:1).
«Я думаю, легких матчей на этом групповом этапе не будет. Несмотря на то, что мы играли со сборной Исландии, не умаляя их достоинств, команда двигалась очень организованно и в некоторых эпизодах нам было тяжело справляться с их прессингом и давлением. Но, слава богу, результат на нашей стороне, мы одержали хорошую победу. Крупного счёта никто не ожидал, но мы все готовились и были настроены, и я думаю, результат это показал.
Матч с Францией – это проверка на прочность. В этой игре мы покажем своё истинное лицо, на что мы способны. Поэтому мы радуемся, а потом сразу начинаем готовиться.
Каждый, кто был на поле, был лучшим. Я бы очень сильно хотел отметить Арсена Захаряна. Парню всего 18 лет, а он сегодня сделал два результативных действия. Я в свои 18 лет ещё в академии играл, поэтому желаю Арсену продолжать так же. Он может рассчитывать на мою поддержку, на поддержку любого в нашей команде, поэтому он большой молодец», — сказал Тикнизян в интервью для пресс-службы молодёжной сборной России.
- 26 марта 2021
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