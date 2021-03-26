Защитника «МЮ» оштрафовали за инцидент с превышением скорости. Его за рулём не было

Защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс оштрафован на сумму в £ 1000 (около € 1167) за отказ предоставить подробности инцидента о превышении скорости, сообщает BBC. Камеры наблюдения зафиксировали, что автомобиль «Мерседес», принадлежащий футболисту, ехал со скоростью 85 миль в час на участке, где установлено ограничение в 70 миль в час.

Уильямс заявил, что в тот момент не был за рулём, а готовился к матчу. Полиция направила специальную форму отцу игрока Полу, который подтвердил, что за рулём был он, а автомобиль получил в подарок от сына.

Аналогичный документ был отправлен самому Брендону, чтобы он подтвердил, что не находился за рулём. Однако футболист форму не заполнил, за что в итоге и получил штраф.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»