Защитника «МЮ» оштрафовали за инцидент с превышением скорости. Его за рулём не было

Защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс оштрафован на сумму в £ 1000 (около € 1167) за отказ предоставить подробности инцидента о превышении скорости, сообщает BBC. Камеры наблюдения зафиксировали, что автомобиль «Мерседес», принадлежащий футболисту, ехал со скоростью 85 миль в час на участке, где установлено ограничение в 70 миль в час.
Уильямс заявил, что в тот момент не был за рулём, а готовился к матчу. Полиция направила специальную форму отцу игрока Полу, который подтвердил, что за рулём был он, а автомобиль получил в подарок от сына.
Аналогичный документ был отправлен самому Брендону, чтобы он подтвердил, что не находился за рулём. Однако футболист форму не заполнил, за что в итоге и получил штраф.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»
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