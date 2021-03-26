Артём Дзюба: посвящаю гол Мальте маме. Она попросила забить в её день рождения

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба посвятил маме гол, который он забил в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Мальтой (3:1).
«Разыграли комбинацию классно. Мне удалось завершить. Боялся офсайда, не знали, есть ли VAR. Оказалось, что нет, вообще супер. Ну и на повторе видно, что офсайда нет. Так что Франция забила из офсайда, а мы нормально забили. Посвящаю гол маме. Мамочка, с днём рождения тебя. Накануне у неё был день рождения, и она попросила забить гол. Мама, я выполнил, поздравляю тебя ещё раз», – сказал Дзюба в интервью для пресс-службы сборной России.
В первом туре отборочного этапа ЧМ-2022 россияне на выезде обыграли команду Мальты со счётом 3:1. Первый гол в матче на 23-й минуте забил Артём Дзюба, затем Марио Фернандес на 35-й минуте удвоил преимущество гостей. После перерыва мальтийцы сократили отставание благодаря голу Джозефа Мбонга, а в концовке встречи Александр Соболев установил окончательный счёт.
Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словении состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
- 26 марта 2021
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