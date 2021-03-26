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Гус Хиддинк выиграл дебютный матч во главе сборной Кюрасао

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Гус Хиддинк выиграл дебютный матч во главе сборной Кюрасао
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Сборная Кюрасао одержала победу в домашнем матче квалификации чемпионата мира — 2022 с командой страны Сент-Винсент и Гренадины. Встреча завершилась со счётом 5:0.

Этот матч стал дебютным для нового главного тренера хозяев Гуса Хиддинка, известного в России по работе с местной сборной.

Кюрасао – остров в Карибском море, принадлежащий Нидерландам. О назначении Хиддинка на пост сборной стало известно в конце августа прошлого года, а к работе он приступил в начале сентября. Сообщалось, что главная задача специалиста — создать профессиональную команду и собрать состав. Контракт рассчитан до окончания чемпионата мира — 2022, который пройдёт в Катаре.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. В ходе своей карьеры он также тренировал национальные команды Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции, а на клубном уровне работал в ПСВ, «Фенербахче», «Валенсии», «Реале», «Бетисе», «Челси» и «Анжи». До отправления в Кюрасао Гус возглавлял олимпийскую сборную Китая.

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