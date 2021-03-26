Гус Хиддинк выиграл дебютный матч во главе сборной Кюрасао

Сборная Кюрасао одержала победу в домашнем матче квалификации чемпионата мира — 2022 с командой страны Сент-Винсент и Гренадины. Встреча завершилась со счётом 5:0.
Этот матч стал дебютным для нового главного тренера хозяев Гуса Хиддинка, известного в России по работе с местной сборной.
Кюрасао – остров в Карибском море, принадлежащий Нидерландам. О назначении Хиддинка на пост сборной стало известно в конце августа прошлого года, а к работе он приступил в начале сентября. Сообщалось, что главная задача специалиста — создать профессиональную команду и собрать состав. Контракт рассчитан до окончания чемпионата мира — 2022, который пройдёт в Катаре.
Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. В ходе своей карьеры он также тренировал национальные команды Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции, а на клубном уровне работал в ПСВ, «Фенербахче», «Валенсии», «Реале», «Бетисе», «Челси» и «Анжи». До отправления в Кюрасао Гус возглавлял олимпийскую сборную Китая.
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