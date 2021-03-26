Станислав Черчесов: поздравляю Словению с первой победой. Мы соперника знаем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем сопернике его подопечных, национальной команде Словении.
«Поздравляю Словению с первой победой. Мы соперника знаем, изучали их, ещё когда готовились к Молдавии. Играют дисциплинированно, агрессивно. Есть игроки мирового уровня. Нас ждёт непростой матч, мы изначально это понимали.
Ситуация и результат подсказывали Словении отдавать инициативу Хорватии по ходу матча. Есть игра, завтрашний матч. Возможно, мой коллега подскажет своим футболистам чуть другие идеи, у нас свои задачи. На цифры смотрим, но исходим и из других вещей», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словении состоится завтра, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло. В группе H также находятся Хорватия, Словакия, Мальта и Кипр.
- 26 марта 2021
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