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Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча со Словенией

Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча со Словенией
Футбол / Сборная России 0
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Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 2-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со Словенией.

«Хорошо подготовились, хорошая атмосфера в команде. Всё в порядке. Готовимся к следующему матчу. На домашнем стадионе всегда приятно играть, свои болельщики. Рад, что сыграю дома, в Сочи. Готовимся. Будем стремиться к тому, чтобы победить.

С Мевлей не обсуждали предстоящую игру. Знаю, что он настраивается на этот матч. Будет интересно. На любой матч надо настраиваться на 100%. Нет разницы, играл ты в прошлом матче или нет. Главное, всегда держать настрой и быть в форме», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч сборных России и Словении состоится завтра, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло.

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