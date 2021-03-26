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Станислав Черчесов отреагировал на победу молодёжной сборной России в матче Евро

Станислав Черчесов отреагировал на победу молодёжной сборной России в матче Евро
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу молодёжной национальной команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2021 с Исландией (4:1).

«Тоже смотрел молодёжку. Поздравил Галактионова с победой. Они в турнире. У них свои задачи, мы решаем свои. Мы всё время на связи», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, соперниками российской молодёжки по группе также являются Дания и Франция. Они провели свой матч накануне, победу одержали датчане.

Завтра, 27 марта, главная сборная России сыграет со Словенией во 2-м туре квалификации чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло.

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