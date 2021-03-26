Черчесов: смотрим за Миранчуком в «Аталанте», поэтому знаем, что умеет Иличич

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о звёздном нападающем Словении Йосипе Иличиче, одноклубнике полузащитника Алексея Миранчука.



«Смотрим за Алексеем, когда он играет в «Аталанте», поэтому знаем, что умеет Иличич. Играет дисциплинированно, ни разу не видел, чтобы он играл спустя рукава. С Лёшей на тему Иличича не говорил, так как почти каждую игру смотрю сам», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Матч 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словении состоится завтра, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло. В группе H также находятся Хорватия, Словакия, Мальта и Кипр.

Станислав Черчесов: поздравляю Словению с первой победой. Мы соперника знаем