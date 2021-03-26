Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Араухо: Месси тренируется как зверь. Надеюсь, он останется в «Барселоне»

Араухо: Месси тренируется как зверь. Надеюсь, он останется в «Барселоне»
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, как тренируется нападающий сине-гранатовых Лионель Месси.

«Надеюсь, что он останется и на следующий год, и ещё на много лет. У Лионеля всё в порядке, он выглядит счастливым. Он много работает не только во время матчей, но и на тренировках. Месси тренируется как зверь, и это здорово, потому что он капитан и ориентир для остальных. Это распространяется на всех нас, на всю команду и молодых футболистов», – цитирует Араухо Marca.

Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси помог команде разгромить «Реал Сосьедад» в выездном матче 28-го тура испанской Примеры (6:1). На счету 33-летнего аргентинца два гола и одна результативная передача. За 768 матчей во всех турнирах в составе «Барселоны» Месси забил 663 гола и отдал 264 голевые передачи.

Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за «Барселону»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021