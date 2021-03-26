Араухо: Месси тренируется как зверь. Надеюсь, он останется в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, как тренируется нападающий сине-гранатовых Лионель Месси.
«Надеюсь, что он останется и на следующий год, и ещё на много лет. У Лионеля всё в порядке, он выглядит счастливым. Он много работает не только во время матчей, но и на тренировках. Месси тренируется как зверь, и это здорово, потому что он капитан и ориентир для остальных. Это распространяется на всех нас, на всю команду и молодых футболистов», – цитирует Араухо Marca.
Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси помог команде разгромить «Реал Сосьедад» в выездном матче 28-го тура испанской Примеры (6:1). На счету 33-летнего аргентинца два гола и одна результативная передача. За 768 матчей во всех турнирах в составе «Барселоны» Месси забил 663 гола и отдал 264 голевые передачи.
- 26 марта 2021
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