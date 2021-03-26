«Уфа» проведёт товарищеский матч с клубом «Зенит-Ижевск» в закрытом режиме.



«Наша команда продолжает работать в двухразовом режиме на «Нефтянике», пока в чемпионате пауза на игры сборных. Сегодня «Уфа» проведет контрольную встречу с «Зенит-Ижевском». Игра пройдёт в закрытом режиме», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



«Уфа» набрала 14 очков за 23 тура и занимает 15-е место в турнирной таблице, располагается в зоне вылета. Первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 48 очков, переиграв в последнем матче ЦСКА (3:2). На втором месте остаётся московский «Спартак» (44), который в этом туре разгромил «Урал» (5:1). На третье место, благодаря победе над «Уфой» (1:0), поднялся «Локомотив» (40).

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