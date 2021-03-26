«Реал Сосьедад» продлил контракт с Хаби Алонсо
«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с главным тренером резервной команды Хаби Алонсо. Новое соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года. Пресс-служба клуба сообщила об этом в своём «инстаграме».
Алонсо известен по выступлению за «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Баварию». В 2017 году он завершил карьеру, а спустя год вернулся в «Королевский клуб» в качестве тренера, возглавив команду U14. В 2019 году перебрался на работу в «Реал Сосьедад».
В матче 28-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» уступил «Барселоне» (1:6). «Барселона» набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (66). «Реал Сосьедад» (45) — на пятом месте.
Источник: Хаби Алонсо возглавит мёнхенгладбахскую «Боруссию»
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