Бывший игрок «Манчестер Сити»: Сульшер улыбается? Я бы тоже улыбался, получая 7 млн в год

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Тревор Синклейр прокомментировал точку зрения экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла о том, что Уле-Гуннар Сульшер останется на посту главного тренера «красных дьяволов», только если выиграет трофей.
«Не думаю, что к комментарию Гари Невилла стоит относиться серьёзно. Ричи Уэлленс принёс «Солфорду» первый трофей, и его уволили буквально на следующий день. Дело не в трофеях.
Мы говорим о том, что Уле улыбается. Ну и что? Я бы тоже улыбался, получая £ 7 млн в год в «Манчестер Юнайтед». Уле не показывает СМИ все черты своей личности. И это хорошо.
Думаю, Сульшер заслуживает новый контракт. Посмотрите, в какой клуб он пришёл и каким клуб стал теперь. Они заиграли стабильнее, в команде видно единение. Они идут вторыми в чемпионате. «Лестер» дышит им в спину, но у «МЮ» прекрасные шансы закончить сезон на втором месте и, может быть, оказать давление на «Ман Сити», — цитирует Синклейра talkSPORT.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»
- 26 марта 2021
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