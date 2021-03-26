Дзюба спародировал испуг Оздоева, Лунёв исполнял ласточку. Фото тренировки сборной

Сегодня, 26 марта, в Сочи на центральном стадионе имени Славы Метревели сборная России провела предыгровую тренировку перед матчем 2-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией.
В первом туре отборочного этапа ЧМ-2022 россияне на выезде обыграли команду Мальты со счётом 3:1. Первый гол в матче на 23-й минуте забил Артём Дзюба, затем Марио Фернандес на 35-й минуте удвоил преимущество гостей. После перерыва мальтийцы сократили отставание благодаря голу Джозефа Мбонга, а в концовке встречи Александр Соболев установил окончательный счёт.
Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словении состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 26 марта 2021
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