Патрик Бэмфорд сообщил, что Усман Дембеле является фанатом «Лидса»

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд сообщил, что форвард «Барселоны» Усман Дембеле является поклонником команды Марсело Бьельсы.
«После матча с „Фулхэмом“ вратарь Иллан Меслье сказал: „Мне нужна твоя футболка“. Я ответил: „Хорошо, для кого?“ Он сказал: „Для Дембеле“.
Я спросил: «Подожди, для кого?» Он ответил: «Для парня из „Барселоны“».
Я не понял: «Что? Он хочет мою футболку?» Меслье ответил: «Да, он хочет твою и Калвина Филлипса, потому что является большим фанатом „Лидса“ и смотрит каждую игру».
Я удивился: «Ты серьёзно? Ну хорошо. Но ты должен привезти мне его футболку взамен». Вскоре мы связались по FaceTime, и он показал мне футболку «Барселоны» с подписью: «Моему бро Бэмфорду, от Дембеле», — приводит слова Бэмфорда Goal со ссылкой на клубный подкаст.
Видео гола Патрика Бэмфорда в ворота «Фулхэма»
- 26 марта 2021
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