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Леонид Слуцкий: не люблю судей. А кто их любит? Сами виноваты

Леонид Слуцкий: не люблю судей. А кто их любит? Сами виноваты
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в очередной раз рассказал о своём отношении к футбольным арбитрам.

«Я не люблю судей. А кто их любит? Никто их не любит. Они сами виноваты. Они сами делают так. Прекрасно отношусь даже к Гёзюбююку (Слуцкого дисквалифицировали за жёсткую критику арбитра во время работы в «Витессе». — Прим. «Чемпионата»), потому что мы с ним потом восстановили отношения и сейчас лучшие друзья. В Нидерландах и Англии были прекрасные отношения с судьями.

Даже последняя игра с «Химками». Я пытаюсь просто задать вопрос резервному арбитру в корректной форме, когда мимо пробегает главный: «Почему вы тот момент смотрели, а этот — нет?» Он разворачивается ко мне в 30 метрах и бежит с жёлтой карточкой. Я просто вопрос задал! Вы можете не отвечать, можете сказать: «Я тебе объясню в перерыве или после игры». Ну что это? То есть разговаривать с ними нельзя, общаться нельзя», – сказал Слуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Слуцкий: у меня, как у всех, возникает много вопросов к судейству. Наши арбитры злят людей
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