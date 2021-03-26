В Госдуме отреагировали на решение судьи Левникова преклонить колено в поддержку BLM

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поступок российского судьи Кирилла Левникова. Арбитр поддержал акцию Black Lives Matter, встав на колено перед матчем 1-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными Англии и Сан-Марино.



«Сегодня все должны обсуждать победу наших фигуристов — это самая главная новость. Поздравляю их от всей души! Мы не должны говорить о том, кто встал на колено, а кто — нет. Самая главная вещь, которой мы должны достичь, — запретить проведение политических акций, пусть даже с благими намерениями, на спортивных мероприятиях. Тем более — международных. Это очень опасно. У нас многополярный мир, есть в том числе расовые и национальные различия, открытые и замороженные конфликты, разные религиозные течения и направления. Спортивная арена — точно не место для того, чтобы мы высказывали свои мнения или желания группы стран. Спорт должен оставаться свободным от политики.



На стадионах мы обсуждаем те проблемы, которые прямого отношения к матчу не имеют. Да, мы высказываем позицию, но в итоге ставим спортсменов и судейскую бригаду в неловкое положение. Это давление, поэтому надо убрать политику со стадионов. Что касается Левникова, вставать на колено или нет — личное дело любого гражданина. У нас нет регламентирующих положений», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Русский встал на колено на глазах у англичан. Судья Левников пошёл на поводу у британцев? Государственные служащие РФ не одобрят.