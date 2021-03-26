Слуцкий рассказал, в какие клубы нужно перейти Кварацхелии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, готов ли играющий в его команде полузащитник Хвича Кварацхелия к переходу в один из европейских клубов.



«Готов ли Хвича? Я думаю, что да. С оговорками, но да. «Милан» и «Ювентус»? Думаю, ему надо пойти в субтопы. Всё-таки «Ювентус» и «Милан» — это топы. Нужно сделать промежуточный шаг между РПЛ и топами. Благо, возраст и уровень мастерства позволяют. Я бы на его месте пошёл в клуб типа «Севильи», «Аталанты», «Байера» — что-то такое.



Так как Хвича безумно любит футбол, если он не будет получать достаточно игрового времени, он может выгореть изнутри. Если отнять у ребёнка любимую игрушку, он может затухнуть. Хвиче нужно пойти в тот клуб, где он будет иметь гарантированное игровое время. Не уверен, что в «Милане» и «Ювентусе» в первый сезон такое будет. Он привык много играть, и это стало бы проблемой», — сказал Слуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

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