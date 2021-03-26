Дортмундская «Боруссия» установила ценник на Эрлинга Холанда на лето

Дортмундская «Боруссия» определилась с суммой, за которую будет готова расстаться с нападающим Эрлингом Холандом в летнее трансферное окно.
По информации ESPN, немецкий клуб продаст 20-летнего норвежского футболиста, если получит предложение в размере € 180 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны европейских топ-клубов, среди которых мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Ювентус».
Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых забил 21 гол (1 — с пенальти) и отдал 4 результативные передачи.
- 26 марта 2021
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