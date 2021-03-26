Далер Кузяев второй месяц подряд признан лучшим игроком в «Зените»

Болельщики петербургского «Зенита» выбрали полузащитника Далера Кузяева лучшим по итогам марта. Россиянин набрал 37,96% голосов и получил награду второй раз подряд.

Второе место занял бразилец Вендел, у которого 35,57% голосов, а замкнул тройку защитник Вячеслав Караваев – 9,01%.

Напомним, что в марте Кузяев сыграл три матча за сине-бело-голубых, в которых сделал 2 голевые передачи.



Ранее в этом сезоне приз от болельщиков получали Алексей Сутормин (декабрь), Юрий Жирков (ноябрь), Александр Ерохин (октябрь), Артём Дзюба (сентябрь) и Малком (Август).

После 23 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует в чемпионате с 48 очками и опережает идущий на втором месте «Спартак» на четыре балла. В следующем матче петербуржцы 5 апреля дома сыграют с «Химками».