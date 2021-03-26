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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в марте

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в марте
Футбол / Англия 0
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Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку марта в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.

Так, за звание лучшего игрока месяца поборются:

  • Андреас Кристенсен («Челси») —3 сухих матча из 3;
  • Джесси Лингард («Вест Хэм Юнайтед») — 2 гола, 1 результативная передача;
  • Келечи Ихеаначо («Лестер Сити») — 5 голов;
  • Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур) — 3 гола, 2 результативные передачи;
  • Рияд Марез («Манчестер Сити») — 3 гола;
  • Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») — 1 гол, 3 сухих матча;
  • Леандро Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион») — 2 гола, 1 результативная передача;
  • Иллана Мелье («Лидс Юнайтед») – 1 сухой матч, 16 сейвов.

В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены на следующей неделе.

В январе и феврале лучшим игроком АПЛ признавался полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

Гюндоган — первый футболист «Ман Сити», ставший игроком месяца в АПЛ дважды подряд
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