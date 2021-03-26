Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в марте

Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку марта в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.

Так, за звание лучшего игрока месяца поборются:

Андреас Кристенсен («Челси») —3 сухих матча из 3;

(«Челси») —3 сухих матча из 3; Джесси Лингард («Вест Хэм Юнайтед») — 2 гола, 1 результативная передача;

(«Вест Хэм Юнайтед») — 2 гола, 1 результативная передача; Келечи Ихеаначо («Лестер Сити») — 5 голов;

(«Лестер Сити») — 5 голов; Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур) — 3 гола, 2 результативные передачи;

(«Тоттенхэм Хотспур) — 3 гола, 2 результативные передачи; Рияд Марез («Манчестер Сити») — 3 гола;

(«Манчестер Сити») — 3 гола; Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») — 1 гол, 3 сухих матча;

(«Манчестер Юнайтед») — 1 гол, 3 сухих матча; Леандро Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион») — 2 гола, 1 результативная передача;

(«Брайтон энд Хоув Альбион») — 2 гола, 1 результативная передача; Иллана Мелье («Лидс Юнайтед») – 1 сухой матч, 16 сейвов.

В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены на следующей неделе.

В январе и феврале лучшим игроком АПЛ признавался полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.