Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в марте
Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку марта в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.
Так, за звание лучшего игрока месяца поборются:
- Андреас Кристенсен («Челси») —3 сухих матча из 3;
- Джесси Лингард («Вест Хэм Юнайтед») — 2 гола, 1 результативная передача;
- Келечи Ихеаначо («Лестер Сити») — 5 голов;
- Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур) — 3 гола, 2 результативные передачи;
- Рияд Марез («Манчестер Сити») — 3 гола;
- Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») — 1 гол, 3 сухих матча;
- Леандро Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион») — 2 гола, 1 результативная передача;
- Иллана Мелье («Лидс Юнайтед») – 1 сухой матч, 16 сейвов.
В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены на следующей неделе.
В январе и феврале лучшим игроком АПЛ признавался полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.
Гюндоган — первый футболист «Ман Сити», ставший игроком месяца в АПЛ дважды подряд
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