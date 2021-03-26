Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уфа» разгромила «Зенит-Ижевск» в контрольном матче

«Уфа» разгромила «Зенит-Ижевск» в контрольном матче
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» встречалась с представителем ПФЛ – ижевским «Зенитом» – на стадионе «Нефтяник». Встреча проходила в закрытом формате и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

В первом тайме уфимцы забили четыре гола – дублями отметились Тимур Жамалетдинов и Парфе Бизоза. После перерыва «Уфа» забила ещё три гола: Дмитрий Сысуев оформил дубль, а Владислав Камилов реализовал пенальти. Автор гола в составе команды из Ижевска неизвестен.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги «Уфа» с 14 очками занимает 15-е место и находится в зоне прямого вылета. 3 апреля уфимцы в Москве сыграют с «Динамо».

«Зенит-Ижевск» после 15 игр с восемью очками занимает 13-е место в таблице ПФЛ. Ближайший соперник – «Урал-2», с которым команда из Ижевска встретится 5 апреля.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021