«Уфа» разгромила «Зенит-Ижевск» в контрольном матче
«Уфа» встречалась с представителем ПФЛ – ижевским «Зенитом» – на стадионе «Нефтяник». Встреча проходила в закрытом формате и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.
В первом тайме уфимцы забили четыре гола – дублями отметились Тимур Жамалетдинов и Парфе Бизоза. После перерыва «Уфа» забила ещё три гола: Дмитрий Сысуев оформил дубль, а Владислав Камилов реализовал пенальти. Автор гола в составе команды из Ижевска неизвестен.
После 23 туров Российской Премьер-Лиги «Уфа» с 14 очками занимает 15-е место и находится в зоне прямого вылета. 3 апреля уфимцы в Москве сыграют с «Динамо».
«Зенит-Ижевск» после 15 игр с восемью очками занимает 13-е место в таблице ПФЛ. Ближайший соперник – «Урал-2», с которым команда из Ижевска встретится 5 апреля.
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