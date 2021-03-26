Пуйоль: «Барселона» сохраняет шансы на победу в Ла Лиге

Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о каталонской команде.
«Игроки довольны Куманом, он – легенда клуба. Он делает хорошую работу, заслуживает уважения и доверия. Оценки же будут даны ему в конце сезона.
В команде изменилась энергетика. Я это хорошо вижу, в Кубке Испании прослеживался энтузиазм, когда «Барселона» сравняла счёт по сумме двух матчей. А в Лиге чемпионов ещё один гол в Париже мог бы всё изменить. Это новый проект с новым тренером, молодыми футболистами. Клуб сохраняет шансы на победу в Ла Лиге, к тому же нам предстоит сыграть в финале Кубка», – приводит слова Пуйоля испанскому изданию RAC1 газета Marca.
В текущем сезоне испанской Примеры «Барселона» с 62 очками занимает второе место и отстаёт от лидирующего мадридского «Атлетико» на четыре очка. В следующем туре каталонцы 5 апреля встретятся с «Вальядолидом», а 17 апреля «Барселона» сыграет в финале Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао.
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