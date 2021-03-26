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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в марте

Объявлены имена претендентов на приз лучшему тренеру марта в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.

За звание лучшего главного тренера месяца поборются:

Томас Тухель («Челси») — 3 матча, 2 победы, 1 ничья;

(«Челси») — 3 матча, 2 победы, 1 ничья; Грэм Поттер («Брайтон энд Хоув Альбион») — 3 матча, 2 победы, 1 поражение;

(«Брайтон энд Хоув Альбион») — 3 матча, 2 победы, 1 поражение; Брендан Роджерс («Лестер Сити») — 3 матча, 2 победы, 1 ничья;

(«Лестер Сити») — 3 матча, 2 победы, 1 ничья; Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») — 3 матча, 2 победы, 1 ничья;

В голосовании участвуют болельщики и экспертная группа английской Премьер-лиги. Результаты будут объявлены на следующей неделе.

Ранее АПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока лиги в феврале. В него вошли: Андреас Кристенсен («Челси»), Джесси Лингард («Вест Хэм Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур) Рияд Марез («Манчестер Сити»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Леандро Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион»), Иллан Меслье («Лидс Юнайтед»).