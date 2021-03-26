Мирзов: на родине я был Клинсман

Полузащитник «Химок» и сборной России Резиуан Мирзов рассказал о том, почему его называют Клинсман.
«Фотографии Клинсмана у меня в детстве не было. Были только Роналдо, Роналдиньо. Другу папы очень нравился Клинсман. Когда я пошел на футбол, он мне: «Клинсман, Клинсман». Так и прижилось. На родине я был Клинсман, потом Клинс, потом Кидс. Каждый год прозвище менялось», – сказал Мирзов в интервью на канале «Россия 24».
Напомним, что Резиуан Мирзов принадлежит «Спартаку», но выступает за «Химки» на правах аренды. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний полузащитник сыграл в 12 матчах и забил шесть мячей.
После 23 туров РПЛ химчане с 35 очками занимают девятое место в таблице. Красно-белые набрали 44 очка и расположились на второй строчке.
- 26 марта 2021
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