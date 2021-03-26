«МЮ» предложил € 80 млн за полузащитника «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте всё ближе к переезду на Туманный Альбион. В услугах 26-летнего испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает AS, «красные дьяволы» — главный претендент на право подписания полузащитника. «МЮ» уже сделал по нему официальное предложение в размере € 80 млн.

Первоначально главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер планировал усилить оборону команды в летнее трансферное окно. Однако сейчас норвежский специалист хочет увеличить глубину состава и в полузащитной линии.

Портал Transfermarkt оценивает Льоренте в € 70 млн. В сезоне-2020/2021 Маркос провёл в составе «Атлетико» 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.