«МЮ» предложил € 80 млн за полузащитника «Атлетико»
Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте всё ближе к переезду на Туманный Альбион. В услугах 26-летнего испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Как утверждает AS, «красные дьяволы» — главный претендент на право подписания полузащитника. «МЮ» уже сделал по нему официальное предложение в размере € 80 млн.
Первоначально главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер планировал усилить оборону команды в летнее трансферное окно. Однако сейчас норвежский специалист хочет увеличить глубину состава и в полузащитной линии.
Портал Transfermarkt оценивает Льоренте в € 70 млн. В сезоне-2020/2021 Маркос провёл в составе «Атлетико» 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
«ПСЖ» готов заплатить «Атлетико» € 70 млн за трансфер Маркоса Льоренте
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