Француженка и украинка – первые женщины, работающие на отборе ЧМ-2022 главными судьями

Француженка Стефани Фраппар и украинка Екатерина Монзуль станут первыми женщинами, которые будут обслуживать отборочные матчи чемпионата мира – 2022 в качестве главных судей.

Фраппар будет работать 27 марта на матче Нидерланды – Латвия, который пройдёт в Амстердаме, а Монзуль на следующий день в Вене будет судить матч Австрии с Фарерскими островами.

«Несмотря на то, что у них за плечами уже было несколько матчей в важных мужских соревнованиях, впервые судить отборочные матчи чемпионата мира по футболу – это особенное дело, которым можно сильно гордиться. Они очень много работали в последние годы, и эти назначения являются признанием их хорошей работы», цитирует председателя судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллину пресс-служба организации.

«ФИФА продолжит выступать за развитие женского судейства, и я уверен, что назначение женщин главными арбитрами на мужские матчи в будущем станет абсолютно обычным явлением», – добавил Коллина.