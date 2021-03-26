Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Француженка и украинка – первые женщины, работающие на отборе ЧМ-2022 главными судьями

Француженка и украинка – первые женщины, работающие на отборе ЧМ-2022 главными судьями
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Француженка Стефани Фраппар и украинка Екатерина Монзуль станут первыми женщинами, которые будут обслуживать отборочные матчи чемпионата мира – 2022 в качестве главных судей.

Фраппар будет работать 27 марта на матче Нидерланды – Латвия, который пройдёт в Амстердаме, а Монзуль на следующий день в Вене будет судить матч Австрии с Фарерскими островами.

«Несмотря на то, что у них за плечами уже было несколько матчей в важных мужских соревнованиях, впервые судить отборочные матчи чемпионата мира по футболу – это особенное дело, которым можно сильно гордиться. Они очень много работали в последние годы, и эти назначения являются признанием их хорошей работы», цитирует председателя судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллину пресс-служба организации.

«ФИФА продолжит выступать за развитие женского судейства, и я уверен, что назначение женщин главными арбитрами на мужские матчи в будущем станет абсолютно обычным явлением», – добавил Коллина.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021