Футболист «Вест Хэма» принёс извинения за расистский твит, опубликованный ещё в 2012 году

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн принёс извинения за сообщение в «Твиттере», имеющее в своём составе расистское высказывание. Интересно, что онр было опубликовано футболистом ещё в 2012 году.



«В 2012 году, когда мне было 15 лет, я опубликовал оскорбительное и недалёкое сообщение в «Твиттере». Я хочу искренне извиниться за неподобающие выражения, особенно перед всеми, кто связан с «Вест Хэм Юнайтед». Это не тот пример, который я хотел бы подавать подрастающему поколению и нашим болельщикам, и он точно не отражает мои принципы и ценности», – приводит слова Боуэна Sky Sports.



«Равенство, разнообразие и инклюзивность лежат в основе „Вест Хэм Юнайтед“, и в нашем клубе действует нулевой порог терпимости к любой форме дискриминации. Наш клуб очень серьёзно относится к подобным вопросам. Что касается сообщения в одной из социальных сетей от 2012 года, то мы уже поговорили с Джарродом, и он знает о недвусмысленной позиции клуба в этой области.



Он полностью понимает требования и ответственность, лежащие на нём, и обязуется всегда действовать в соответствии с ценностями клуба. Дисциплинарные меры будут решаться внутри клуба», — заявил представитель «молотобойцев».

Футбольная ассоциация Англии (FA), несмотря на извинения и давность произошедшего, начала расследование.



Джаррод Боуэн в январе 2020 года перешёл в «Вест Хэм» из «Халл Сити» за € 21,3 млн. В нынешнем сезоне АПЛ 24-летниый англичанин провёл 29 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.