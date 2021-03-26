Жозе Моуринью рассказал, как реагирует на критику

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» португалец Жозе Моуринью рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

«Я не думаю, что кто-то будет обсуждать ракетостроение с сотрудниками НАСА, но почему-то все во всём мире думают, что могут обсуждать футбол с одним из самых важных менеджеров», – сказал Моуринью в интервью Football Daily.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» с 48 очками занимает шестое место и отстаёт от пятой (еврокубковой) строчки, на которой располагается «Вест Хэм», на одно очко. В следующем туре команда из Лондона 4 апреля в гостях встретятся с «Ньюкасл Юнайтед».

Ранее СМИ сообщали, что если «Тоттенхэм» закончит сезон вне топ-4 АПЛ, то Жозе Моуринью покинет команду.