Стали известны результаты планового тестирования на коронавирус сборной России

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Футболисты и тренерский штаб сборной России сдали плановый командный анализ на наличие коронавирусной инфекции. Результаты ПЦР-тестирования всех членов национальной команды – отрицательные.

«Вчера игроки и тренерский штаб сборной прошли плановое ПЦР-тестирование. Результаты всех тестов – отрицательные», — сообщает пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Напомним, в матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России встретится со сборной Словении. Матч состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Накануне, 24 марта, сборная России на выезде победила Мальту в матче 1-го тура отбора ЧМ-2022. Словения в свою очередь одолела дома Хорватию (1:0). В группе H, которую представляют команды, также находятся Кипр и Словакия.

В заключительном матче в эту международную паузу сборная России сыграет на выезде со Словакией. Встреча состоится 30 марта.