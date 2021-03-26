Агент Бэйла: слова Гарета о возвращении в «Реал» были полностью вырваны из контекста

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, выступающего в нынешнем сезоне на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур», прокомментировал высказывания валлийца относительно его будущего.
По словам Барнетта, слова о планах Бэйла вернуться в «Реал Мадрид» летом были «полностью вырваны из контекста», и сейчас «слишком рано» говорить о том, где окажется Гарет после Евро-2020, сообщает ESPN.
В одном из недавних интервью Бэйл заявил о желании вернуться в «Реал» по завершении сезона.
В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провёл 12 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Бэйл сыграл за «Реал» всего в 16 матчах чемпионата Испании, а в концовке соревнований часто оставался вне заявки на матчи. Контракт Гарета с «Королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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