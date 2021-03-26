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С «Лацио» не снимут очки за нарушение протокола COVID-19

С «Лацио» не снимут очки за нарушение протокола COVID-19
Футбол / Италия 0
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«Лацио» оштрафован на 150 тысяч евро за нарушения протоколов COVID-19 в октябре и ноябре, президент клуба Клаудио Лотито отстранён на семь месяцев, врачи команды Фабио Родиа и Иво Пульчини – на год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В ноябре прошлого года Федерация футбола Италии сообщила о начале расследования в отношении «Лацио» по подозрению в нарушении медицинского протокола из-за вспышки коронавируса в команде.

Расследование показало, что «Лацио» лишь косвенно замешан в конфликте, потому что единственным подозреваемым медучреждение, которое не сообщило местным органам о положительных тестах.

Сообщалось, что с «Лацио» могут снять очки в турнирной таблице Серии А, однако приведённые аргументы доказали невиновность клуба.

После 27 матчей Серии А «Лацио» с 49 очками занимает седьмое место и отстаёт от идущей строчкой выше «Ромы» на один балл, правда у римлян сыграно на одну встречу больше.

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