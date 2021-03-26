С «Лацио» не снимут очки за нарушение протокола COVID-19

«Лацио» оштрафован на 150 тысяч евро за нарушения протоколов COVID-19 в октябре и ноябре, президент клуба Клаудио Лотито отстранён на семь месяцев, врачи команды Фабио Родиа и Иво Пульчини – на год, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В ноябре прошлого года Федерация футбола Италии сообщила о начале расследования в отношении «Лацио» по подозрению в нарушении медицинского протокола из-за вспышки коронавируса в команде.
Расследование показало, что «Лацио» лишь косвенно замешан в конфликте, потому что единственным подозреваемым медучреждение, которое не сообщило местным органам о положительных тестах.
Сообщалось, что с «Лацио» могут снять очки в турнирной таблице Серии А, однако приведённые аргументы доказали невиновность клуба.
После 27 матчей Серии А «Лацио» с 49 очками занимает седьмое место и отстаёт от идущей строчкой выше «Ромы» на один балл, правда у римлян сыграно на одну встречу больше.
- 26 марта 2021
-
21:01
-
20:48
-
20:40
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:09
-
19:56
-
19:42
-
19:41
-
19:05
-
19:05
-
18:51
-
18:18
-
17:51
-
17:33
-
17:31
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
16:58
-
16:51
-
16:46
-
16:26
-
16:25
-
16:19
-
16:12
-
16:10
-
15:59
-
15:59
-
15:55
-
15:24
-
15:18
-
14:55
-
14:51