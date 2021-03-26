«Эвертон» получил одобрение правительства Великобритании на строительство нового стадиона

«Эвертон» получил разрешение на строительство нового стадиона.



Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, сегодня, 26 марта, «ириски» получили письменное подтверждение, что правительство Великобритании одобрило проект вслед за городским советом Ливерпуля.

Фотографию можно увидеть на странице «Эвертона» в "Твиттере".

Арена будет располагаться в доке Брэмли-Мур, её вместимость должна составить 52 888 человек. Сейчас «Эвертону» необходимо предоставить гарантии финансирования проекта. Отмечается, что строительство создаст более 15 тысяч рабочих мест, привлечёт 1,4 млн новых туристов и тем самым привнесёт в казну города около €1,5 млрд.



Если всё пойдёт хорошо, клуб надеется начать строительство не позднее лета 2021 года. Ожидается, что возведение стадиона займет три года, а это означает, что «ириски» смогут переехать на новый стадион к началу сезона-2024/2025.



Нынешний стадион «Эвертона» «Гудисон Парк» был построен в 1892 году и вмещает 39 414 зрителей.