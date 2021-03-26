Экс-вратарь «МЮ» вернулся в футбол спустя два года отсутствия. Ему уже 43 года

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Рой Кэрролл рассказал, почему принял решение возобновить карьеру в 43 года. Голкипер ушёл из футбола в 2019 году, но в феврале этого года вернулся на поле в составе клуба североирландской Премьер-лиги «Данганнон Свифтс».
«Карантин дался мне очень тяжело. Неважно, насколько вы сильны, это выбивает из колеи. Мне пришлось очень трудно, я не знал, что делать, и тогда на меня вышел «Данганнон». Я не думал, что вернусь в футбол после такого долгого отсутствия.
В июне будет 10 лет, как я бросил пить. Раньше у меня были проблемы с депрессией и алкоголем. Подобные вещи могут случиться с любым человеком: дома нет ничего, кроме нескольких банок пива. А во время карантина эти проблемы оголились сильнее всего.
Для меня алкоголь был избавлением от депрессии. Я напивался и забывал обо всём. На следующий день становилось хуже, и я снова напивался. Я пошел в реабилитационный центр, потому что этого хотели другие. Я не видел проблемы в этом и не понимал, что со мной было что-то не так.
Если бы я не остановился, меня бы сейчас не было в живых, моё тело не выдержало бы этого испытания. Сейчас мне больше не интересен алкоголь. Первые 4-5 лет были очень трудными, но сейчас мне это не нужно», — цитирует Кэрролла Daily Mail.
Рой Кэрролл выступал в «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2005 год, сыграв за это время в АПЛ 49 матчей и пропустив в них 28 мячей. В сезоне-2002/2003 в составе «МЮ» североирландский вратарь стал чемпионом Англии, а в 2004 году вместе с «красными дьяволами» стал обладателем Кубка Англии.
С момента возвращения Кэрролл провёл 10 матчей в составе «Данганнон Свифтс», пропустив 17 мячей.
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