Серхио Ромеро по окончании контракта с «МЮ» может перейти в «Бока Хуниорс»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро вскоре может вернуться на родину.
Как сообщает известный итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо, «Бока Хуниорс» пытается убедить аргентинца перейти к ним ближайшим летом в качестве свободного агента.
Голкипер уже получил несколько предложений, так как ранее стало известно, что он покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании контракта, рассчитанного до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне Ромеро не попал в заявку манкунианцев ни на один турнир. Аргентинец выступает за «МЮ» с 2015 года.
Серхио Ромеро является воспитанником «Расинга». За свою карьеру 33-летний голкипер выступал за «Сампдорию», «Монако», «АЗ Алкмар». В составе «МЮ» Ромеро выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок, а в сезоне-2016/2017 стал победителем Лиги Европы. В составе сборной Аргентины завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2008 года и серебряную — чемпионата мира 2014 года.
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