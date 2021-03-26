Ибрагимович: мне 39, а я всё ещё могу делать эти ниндзя-движения

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился эмоциями после возвращения в национальную команду.
«Когда я играю, то стараюсь выполнять свою работу. Мои движения? Перед игрой я ничего не планирую, это просто импульсивные действия. Я всё ещё могу делать эти ниндзя-движения. Они всё ещё во мне, даже когда мне 39 лет.
Возвращение в сборную? Ощущение было потрясающим. Мне просто не хватало шведской публики, фанатов, потому что в последний раз, когда я играл здесь, был полный стадион, и атмосфера была другой. Стадион был заполнен, всё было потрясающе. Я очень счастлив и горд. Когда был на поле, у меня было прекрасное чувство, и я, как всегда, старался изо всех сил помогать товарищам по команде.
Игра была непростой. Мы были не так опасны, как хотелось бы, но мы выиграли и набрали три необходимых нам очка. Это первая игра, перед которой мы были вместе всего два-три дня. Теперь будем становиться всё лучше и лучше», – приводит слова Ибрагимовича Goal.com.
Напомним, что сборная Швеции победила Грузию со счётом 1:0, а Златан Ибрагимович отдал голевую передачу на Виктора Классона.
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