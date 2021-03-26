Впервые в истории женская команда «Манчестер Юнайтед» проведёт матч на «Олд Траффорд»

Легендарный стадион «Олд Траффорд» в Манчестере впервые примет матч женской суперлиги 1 Футбольной ассоциации, главного дивизиона английского футбола в женском футболе.



«Это огромный шаг и для нас, и для женского футбола. Этим шагом наш клуб показывает, что относится к нам действительно серьёзно. А ещё для женского футбола, думаю, будет хорошо, если всё больше и больше матчей будут проходить на мужских стадионах.



Я была фанатом «Манчестер Юнайтед» с самого детства, так что лично для меня это похоже на сбывшуюся мечту», — приводит слова полузащитника женской команды «Манчестер Юнайтед» Джеки Гренен Sky Sports.



Обычно женский состав «МЮ» играет на стадионе «Ли Спортс Вилладж» вместимостью 12 000 человек. Вместимость «Олд Траффорд» составляет 76 000. Знаковое событие произойдёт в субботу, 27 марта, когда женская команда «Манчестер Юнайтед» примет своих соперниц из «Вест Хэм Юнайтед».



В Англии до сих пор действуют ограничительные меры, не позволяющие болельщикам посещать футбольные матчи, поэтому эта встреча пройдёт при пустых трибунах.



В турнирной таблице женской суперлиги Англии «МЮ» занимает 3-е место (35 очков после 17 матчей), а «Вест Хэм» на последнем, 12-м месте (9 очков после 15 встреч). Лидером турнира является «Челси», набравший в 17 матчах 44 очка.