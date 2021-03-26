Виллиан: в этом сезоне был худший период за всю мою карьеру

Фланговый нападающий лондонского «Арсенала» Виллиан рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в сезоне-2020/2021.

«Стартовый период в «Арсенале» получился действительно тяжёлым, за исключением первого матча против «Фулхэма», в котором я сыграл неплохо.

После той игры тоже были победы, и я проводил неплохие матчи, но затем началась неудачная серия.

У меня были чёрная полоса и худший период в карьере с момента дебюта за «Коринтианс» на профессиональном уровне.

Конечно, когда переживаешь непростой период, расстраиваешься и хочешь справиться с этим, прибавить, постараться помочь команде.

Я всё время этим и занимался, не переставал работать на тренировках, отдавал всего себя.

Потребовалось какое-то время, но в последних матчах я выглядел действительно здорово, хорошо играл, сделал голевые передачи. Я очень рад, что вновь начал показывать качественный футбол», – цитирует Виллиана Daily Mail.