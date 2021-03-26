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Кабальеро: Месси выходит на поле убивать и вратарей, и защитников. Ему не важно кто ты

Кабальеро: Месси выходит на поле убивать и вратарей, и защитников. Ему не важно кто ты
Футбол / Англия 0
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Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро рассказал о матчах, в которых ему приходилось играть против Лионеля Месси.

«Я настрадался в матчах с «Барселоной». И всё из-за Лео Месси. Он выходит на поле и убивает и вратарей, и защитников. Под убийством я имею в виду желание забить как можно больше голов.

Ему не важно, знаком ли ты с ним, аргентинец ли ты или даже его друг. Он пообщается с тобой уже после матча, тёпло поприветствует, однако в течение 90 минут он нацелен забивать тебе как можно чаще», – приводит слова Кабальеро 90min.

Лионель Месси за свою карьеру забил 663 гола за «Барселону» и 71 за сборную Аргентины. На клубном уровне обладатель шести «Золотых мячей» играл только за «блауграну».

Вилли Кабальеро является воспитанником «Бока Хуниорс». В 2004 году он перешёл в «Эльче», в котором за семь лет провёл 186 матчей и пропустил 208 мячей. В 2011 году он перешёл в «Малагу». Спустя три года за € 8 млн его приобрёл «Манчестер Сити». Летом 2017 года на правах свободного агента подписал контракт с «Челси», где и выступает по сей день.

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